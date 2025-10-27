Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

МО: Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области

Российские военные заняли два населенных пункта в Запорожской области — Новониколаевку и Привольное. Об этом сообщили в Минобороны (МО) России.

Бои за села вели подразделения группировки войск «Восток». По данным ведомства, бойцам Вооруженных сил России удалось продвинуться в глубину обороны противника.

Кроме того, бои велись в районах населенных пунктов Полтавка и Малиновка Запорожской области, где российским военным удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Всего солдаты подразделения за сутки нанесли поражение нескольким единицам техники — боевой бронированной машине, 17 автомобилям и складу материальных средств. Потери противника в зоне присутствия группировки российских войск «Восток» за сутки составили около 300 человек.

Ранее сообщалось, что армия России заняла Егоровку в Днепропетровской области. Контроль над населенным пунктом также установили соединения Восточной группировки войск.