17:24, 28 октября 2025Силовые структуры

Российской журналистке Баязитовой отменили смягчение приговора

Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова

Владимирский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке Александре Баязитовой. Об этом сообщает ТАСС.

9 сентября Судогодский районный суд Владимирской области назначил журналистке работы на срок 10 месяцев и 18 дней. В ходе заседания было отмечено, что осужденная хорошо проявила себя, работая швеей. Она не нарушала правил колонии и регулярно ходила в храм.

В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве взятки у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.

