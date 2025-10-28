Российской журналистке Баязитовой отменили смягчение приговора

Во Владимире суд отменил смягчение приговора журналистке Баязитовой

Владимирский областной суд удовлетворил жалобу прокуратуры на замену лишения свободы на принудительные работы журналистке Александре Баязитовой. Об этом сообщает ТАСС.

Смягчение приговора отменили.

9 сентября Судогодский районный суд Владимирской области назначил журналистке работы на срок 10 месяцев и 18 дней. В ходе заседания было отмечено, что осужденная хорошо проявила себя, работая швеей. Она не нарушала правил колонии и регулярно ходила в храм.

В ноябре 2023 года суд признал Баязитову виновной в вымогательстве взятки у топ-менеджера Промсвязьбанка Александра Ушакова и приговорил ее к пяти годам лишения свободы. Осужденная вину не признала и настаивала на том, что дело против нее сфабриковано.