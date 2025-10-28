Страна ЕС захотела создать альянс скептиков по Украине

Politico: Венгрия хочет создать в ЕС альянс, скептически настроенный к Украине

Венгрия хочет создать в Европейском союзе (ЕС) альянс, скептически настроенный по отношению к Украине. Об этом сообщает Politico.

«Я думаю, это произойдет и будет становиться все более и более заметным», — заявил советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан, оценивая вероятность возникновения в ЕС подобного блока.

По словам Балажа Орбана, венгерский премьер стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо. Издание отмечает, что альянс скептиков пока далек от формирования, однако его возникновение может существенно затруднить усилия ЕС по оказанию финансовой и военной поддержки Украине.

Ранее Орбан заявил, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз после окончания конфликта.