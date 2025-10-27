Мир
Орбан не захотел видеть в составе ЕС «оставшуюся часть Украины»

Орбан не хочет видеть оставшуюся часть Украины в ЕС после окончания конфликта
Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что не хотел бы вступления «оставшейся части Украины» в Евросоюз (ЕС) после окончания конфликта. Вместо этого она могла бы максимум стать стратегическим партнером объединения, такое мнение политик высказал в интервью телеканалу М1.

«[Мы хотели бы], чтобы государства-члены ЕС не вступали в отношения членства с той Украиной, которая останется после войны, не приносили войну в ЕС, не усылали деньги из ЕС, а всегда заключали с Украиной соглашения, которые на пользу ей, но не ставят под угрозу нас», — аргументировал Орбан.

По словам венгерского премьера, только стратегическое партнерство сможет обеспечить подобные условия для европейского сообщества, особенно учитывая факт, что решение сделать Украину членом ЕС будет необратимым.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал главное препятствие для вступления Украины в Евросоюз. Он подчеркнул, что такой шаг представляет угрозу для Европы и может привести к войне и потере денег европейских народов.

    Все новости