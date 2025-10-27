Глава МИД Венгрии назвал главное препятствие для вступления Украины в ЕС

Сийярто: Пока Орбан является премьером Венгрии, Украина не вступит в ЕС

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока он и премьер-министр республики Виктор Орбан занимают свои должности, Украина не вступит в Европейский союз (ЕС). Слова дипломата передает ТАСС.

«Вы можете быть уверены в том, что пока я являюсь главой МИД, а Виктор Орбан — премьер-министром страны, вступление Украины в Евросоюз не начнется (...). Даже если речь будет идти лишь о начале переговоров по существу, вступление Украины в ЕС представляет угрозу для Европы, приведет к войне и потере денег европейских народов. Оно создаст угрозу для нашей безопасности, экономики и рынка труда», — подчеркнул министр.

По словам Сийярто, главной причиной того, что содержательные переговоры с Украиной о членстве в объединении не были начаты, является отказ Венгрии поддерживать такую инициативу.

10 октября Орбан заявил, что Венгрия будет противостоять давлению со стороны лидеров ЕС в вопросе вступления Киева в союз. По словам главы венгерского правительства, Будапешт ни в коем случае не пойдет на это, поскольку не хочет забирать деньги у своих граждан и отправлять их в Брюссель и на Украину.