07:37, 28 октября 2025Интернет и СМИ

Такер Карлсон раскрыл план Зеленского по уничтожению Украины

Карлсон: Зеленский хотел заселить Украину мигрантами из стран третьего мира
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Киев хотел решить проблему исчезновения большей части мужского населения республики, заселив на ее территорию мигрантов из третьего мира. Такой план украинского лидера Владимира Зеленского, который привел бы к уничтожению страны, раскрыл в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.

«Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что украинские власти внесли изменения в закон, согласно которым теперь иностранные граждане могут скупать сельскохозяйственные земли. А поскольку мужское население страны, по словам Карлсона, было уничтожено, и на смену украинским мужчинам придут мигранты из стран третьего мира — Украины больше не станет.

Я действительно думаю, что у них был такой план, — добавил журналист. Он заявил, что произошедшее с республикой — это самое печальное, что он видел за пределами Соединенных Штатов.

Ранее Карлсон выразил мнение, что не следовало допускать Владимира Зеленского до участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Журналист указал на нелегитимность главы республики.

