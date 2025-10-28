Киев хотел решить проблему исчезновения большей части мужского населения республики, заселив на ее территорию мигрантов из третьего мира. Такой план украинского лидера Владимира Зеленского, который привел бы к уничтожению страны, раскрыл в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.
«Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией», — подчеркнул журналист.
Он напомнил, что украинские власти внесли изменения в закон, согласно которым теперь иностранные граждане могут скупать сельскохозяйственные земли. А поскольку мужское население страны, по словам Карлсона, было уничтожено, и на смену украинским мужчинам придут мигранты из стран третьего мира — Украины больше не станет.
Я действительно думаю, что у них был такой план, — добавил журналист. Он заявил, что произошедшее с республикой — это самое печальное, что он видел за пределами Соединенных Штатов.
Ранее Карлсон выразил мнение, что не следовало допускать Владимира Зеленского до участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Журналист указал на нелегитимность главы республики.