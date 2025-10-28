Карлсон: Зеленский хотел заселить Украину мигрантами из стран третьего мира

Киев хотел решить проблему исчезновения большей части мужского населения республики, заселив на ее территорию мигрантов из третьего мира. Такой план украинского лидера Владимира Зеленского, который привел бы к уничтожению страны, раскрыл в интервью RTVI US на YouTube американский журналист Такер Карлсон.

«Украина даже вместе с НАТО не может выиграть эту войну. Ведь эта война уже разрушила Украину, которая, кстати, перестанет быть нацией», — подчеркнул журналист.

Он напомнил, что украинские власти внесли изменения в закон, согласно которым теперь иностранные граждане могут скупать сельскохозяйственные земли. А поскольку мужское население страны, по словам Карлсона, было уничтожено, и на смену украинским мужчинам придут мигранты из стран третьего мира — Украины больше не станет.

Я действительно думаю, что у них был такой план, — добавил журналист. Он заявил, что произошедшее с республикой — это самое печальное, что он видел за пределами Соединенных Штатов.

Ранее Карлсон выразил мнение, что не следовало допускать Владимира Зеленского до участия в переговорах по урегулированию украинского кризиса. Журналист указал на нелегитимность главы республики.