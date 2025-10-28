Карлсон назвал ошибкой позволение нелегитимному Зеленскому вести переговоры

Американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI назвал ошибкой позволение президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта.

«Все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — заявил он.

Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером государства в мире. По мнению журналиста, Путин так популярен, поскольку он поставил интересы России выше своих собственных.

До этого политолог Николай Топорнин оценил вероятность замены Зеленского на бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, следующим президентом Украины не может стать человек, живущий в Лондоне и не интегрированный в жизнь и политическую систему своей страны.