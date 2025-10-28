Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
04:09, 28 октября 2025Интернет и СМИ

В США назвали ошибкой позволение Зеленскому вести переговоры

Карлсон назвал ошибкой позволение нелегитимному Зеленскому вести переговоры
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Shawn Thew / Pool / Reuters

Американский журналист Такер Карлсон в интервью RTVI назвал ошибкой позволение президенту Украины Владимиру Зеленскому вести переговоры по решению конфликта.

«Все это очень сложно, но, с моей точки зрения, позволить Зеленскому, который не был переизбран и не имеет морального права чем-либо управлять, позволить ему вести переговоры было большой ошибкой», — заявил он.

Ранее Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером государства в мире. По мнению журналиста, Путин так популярен, поскольку он поставил интересы России выше своих собственных.

До этого политолог Николай Топорнин оценил вероятность замены Зеленского на бывшего советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По его словам, следующим президентом Украины не может стать человек, живущий в Лондоне и не интегрированный в жизнь и политическую систему своей страны.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Сахалине произошел блэкаут. Перед этим жители заметили загадочную вспышку в районе ТЭЦ

    Экономист назвала размер пенсии для неработающих пенсионеров в 2026 году

    Трамп счел экс-лидера Бразилии неудачником

    Будущим родителям раскрыли сумму маткапитала на первого ребенка в 2026 году

    В России заявили о попытках Запада сорвать диалог Путина и Трампа

    Акула попыталась оторвать руку дайверу

    Семья невесты отказалась приходить на свадьбу из-за одной детали в прошлом жениха

    Новая премьер Японии решила исполнить желание Трампа

    Маск пригрозил уходом из Tesla и потребовал компенсацию

    В МВД озвучили последствия сохранения госномеров без триколора для автомобилистов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости