Такер Карлсон назвал Путина самым популярным в мире лидером

Журналист Такер Карлсон назвал Владимира Путина самым популярным в мире лидером

Американский журналист Такер Карлсон назвал президента России Владимира Путина самым популярным лидером государства в мире. Об этом он заявил в интервью RTVI US, которое доступно на YouTube.

«Допустим, вы находитесь в Западной Европе, Канаде, в англоязычном мире, за пределами англоязычного мира, в Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Вы не встретите никого, кому бы не нравился Путин», — сказал Карлсон.

Он также сравнил президента России со всемирной знаменитостью. По мнению журналиста, Путин так популярен, поскольку он поставил интересы России выше своих собственных.

Ранее Карлсон заявил, что в США недооценили мощь экономики России, когда вводили санкции. По его мнению, санкциями Вашингтон лишь навредил себе, поскольку у США больше не осталось существенных рычагов давления на Москву.