У семьи бывшего крупного российского чиновника изъяли имущество на сотни миллионов

У семьи экс-главы района на Кубани Очкаласова изъяли имущество на ₽739 млн

Решение об обращении в доход государства имущества на 739 миллионов рублей семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита семьи Очкаласова не смогла обжаловать это решение.

Как установил суд, Очкаласов нарушил закон о противодействии коррупции. Он являлся чиновником и при этом купил на территории своего района 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил. Получаемую прибыль он вкладывал в другие бизнес-проекты, которые оформлял на членов своей семьи.

В результате он купил и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 699 миллионов рублей и 17 объектов недвижимости стоимостью более 70 миллионов рублей.

