Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:34, 28 октября 2025Силовые структуры

У семьи бывшего крупного российского чиновника изъяли имущество на сотни миллионов

У семьи экс-главы района на Кубани Очкаласова изъяли имущество на ₽739 млн
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Решение об обращении в доход государства имущества на 739 миллионов рублей семьи бывшего главы Кавказского района Краснодарского края Виталия Очкаласова вступило в силу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Защита семьи Очкаласова не смогла обжаловать это решение.

Как установил суд, Очкаласов нарушил закон о противодействии коррупции. Он являлся чиновником и при этом купил на территории своего района 13 коммерческих предприятий, которыми фактически руководил. Получаемую прибыль он вкладывал в другие бизнес-проекты, которые оформлял на членов своей семьи.

В результате он купил и зарегистрировал на себя и своих родственников 135 земельных участков общей кадастровой стоимостью более 699 миллионов рублей и 17 объектов недвижимости стоимостью более 70 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что директора департамента здравоохранения Ивановской области в статусе зампреда регионального правительства Антона Арсеньева арестовали на два месяца.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов

    Большинство россиян сталкиваются с проблемами в поликлиниках. Как застраховать себя?

    Москвичей призвали готовиться к дождям вместо снега

    Шойгу назвал процент долетающих до российской критической инфраструктуры беспилотников

    Бывший владелец аэропорта Домодедово обжаловал его изъятие

    Жителей российского региона предупредили о тяжелой зиме

    Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

    Жители российского региона поделились подробностями блэкаута

    В России ответственную за отлов бродячих собак арестовали из-за нападения на мальчика

    Производство грузовиков в России схлопнулось

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости