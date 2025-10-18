Крупного регионального чиновника арестовали

Зампреда правительства Ивановской области Арсеньева арестовали на два месяца

Директора департамента здравоохранения Ивановской области в статусе зампреда регионального правительства Антона Арсеньева арестовали на два месяца. Такое решение, как сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» объединенная пресс-служба судов области, было принято по ходатайству Федеральной службы безопасности страны.

«18 октября 2025 года Октябрьским районным судом города Иваново по ходатайству следователя следственного отделения УФСБ по Ивановской области избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, по 16 декабря 2025 года включительно», — сказано в сообщении.

Уточняется, что крупного регионального чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий из корыстной или иной заинтересованности. Постановление об аресте пока не вступило в силу.

Тем временем правоохранительные органы задержали директора службы заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга, подозреваемого в коррупции. Оперативное видео с лежащим на мокром асфальте чиновником и его объяснениями полицейским предоставили «Ленте.ру» в МВД России.