13:13, 17 октября 2025Силовые структуры

Объяснения лежащего на мокром асфальте российского чиновника попали на видео

Любовь Ширижик
Правоохранительные органы задержали директора службы заказчика администрации Приморского района Санкт-Петербурга, подозреваемого в коррупции. Оперативное видео с лежащим на мокром асфальте чиновником и его объяснениями полицейским предоставили «Ленте.ру» в МВД России.

На кадрах виден мужчина, который говорит, что приехал на встречу с товарищем, получил пакет с неизвестным ему содержимым.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом в крупном размере»), сообщили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России. По данным ведомства, чиновник вымогал взятку от предпринимателя, занимающегося ремонтом зданий в Приморском районе. Откат за свое покровительство подозреваемый оценил в 12 процентов от суммы контракта с властями, что составило 965 тысяч рублей. После получения денег чиновника задержали с поличным. На допросе он признал свою вину.

Ранее сообщалось об аресте в Москве бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова, обвиняемого в коррупции.

