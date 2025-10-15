Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:46, 15 октября 2025Силовые структуры

Задержанного зампрокурора российского региона отправили в СИЗО

Суд арестовал задержанного зампрокурора Белгородской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

В Москве суд постановил отправить в СИЗО бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте Смирнова на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет за решеткой.

14 октября Смирнова задержали сотрудники ФСБ и СКР. Известно, что он занял должность зампрокурора региона в конце сентября 2025 года. До этого он был городским прокурором во Всеволожске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости