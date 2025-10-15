Задержанного зампрокурора российского региона отправили в СИЗО

Суд арестовал задержанного зампрокурора Белгородской области

В Москве суд постановил отправить в СИЗО бывшего заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание «Коммерсантъ».

Суд решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте Смирнова на время расследования уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере. Ближайшие два месяца обвиняемый проведет за решеткой.

14 октября Смирнова задержали сотрудники ФСБ и СКР. Известно, что он занял должность зампрокурора региона в конце сентября 2025 года. До этого он был городским прокурором во Всеволожске.