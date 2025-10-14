Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:11, 14 октября 2025Силовые структуры

Зампрокурора российского региона задержали за взятку

Зампрокурора Белгородской области задержали по подозрению в получении взятки
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Белгороде задержали заместителя прокурора Белгородской области Дмитрия Смирнова по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

По данным канала, Смирнова задерживали сотрудники ФСБ и СКР. Известно, что он занял должность зампрокурора региона в конце сентября 2025 года. До этого он был городским прокурором во Всеволожске.

Ранее глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мэр Одессы лишен украинского гражданства и потеряет власть. У него может быть российский паспорт

    Самый опасный медведь в мире научился жить с протезом лапы

    Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына

    Госдума освободила семьи участников СВО от одного вида платежей

    В Москве таксист-мигрант надругался над несовершеннолетней пассажиркой

    Военные взяли власть в свои руки в одной стране

    Путин назначил нового посла в Австрии

    Раскрыта стоимость PlayStation 6

    Бывший судья Верховного суда России остался без имущества на 9 миллиардов рублей

    Россиян предостерегли от употребления даже одного бокала вина в обед

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости