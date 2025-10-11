В Ленобласти задержали главу района по делу о миллионной взятке

Главу района в Ленобласти заподозрили во взятке и связях с рухнувшим мостом

Глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, в августе 2024 года чиновник через посредника получил миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Отмечается, что следователи провели обыски в администрации Лужского района и по адресам, связанным с фигурантами дела. Изъяты документы, включая контракты, касающиеся строительных работ. В ближайшее время Намлиеву предъявят официальное обвинение, следствие уже направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Как уточняет Telegram-канал Baza, проверка может быть связана с расследованием по делу о рухнувшем мосте в Луге. Строительством занималась компания «Зенит Групп», с которой у администрации были действующие контракты.

По данным источника, в момент начала обысков глава района находился в командировке в Москве. После возвращения его задержали вечером того же дня.

Инцидент с мостом произошел летом 2024 года. Во время праздника конструкция обрушилась, один человек не выжил. Тогда был арестован первый заместитель главы района Алексей Голубев, однако суд впоследствии отказался отправлять его под стражу, и он сохранил свой пост.

