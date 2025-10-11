Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:54, 11 октября 2025Силовые структуры

В Ленобласти задержали главу района по делу о миллионной взятке

Главу района в Ленобласти заподозрили во взятке и связях с рухнувшим мостом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Следком Ленинградской области»

Глава администрации Лужского района Ленинградской области Юрий Намлиев стал фигурантом уголовного дела о получении взятки в крупном размере. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону.

По версии следствия, в августе 2024 года чиновник через посредника получил миллион рублей за общее покровительство при заключении муниципальных контрактов. Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в крупном размере»).

Отмечается, что следователи провели обыски в администрации Лужского района и по адресам, связанным с фигурантами дела. Изъяты документы, включая контракты, касающиеся строительных работ. В ближайшее время Намлиеву предъявят официальное обвинение, следствие уже направило в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Как уточняет Telegram-канал Baza, проверка может быть связана с расследованием по делу о рухнувшем мосте в Луге. Строительством занималась компания «Зенит Групп», с которой у администрации были действующие контракты.

По данным источника, в момент начала обысков глава района находился в командировке в Москве. После возвращения его задержали вечером того же дня.

Инцидент с мостом произошел летом 2024 года. Во время праздника конструкция обрушилась, один человек не выжил. Тогда был арестован первый заместитель главы района Алексей Голубев, однако суд впоследствии отказался отправлять его под стражу, и он сохранил свой пост.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал разговор с Трампом

    На Кубани за присвоение двух миллиардов рублей задержали главу района

    Байден начал новый курс лечения от рака

    В Ленобласти задержали главу района по делу о миллионной взятке

    Нарышкин назвал важный для будущего страны учебный предмет

    Президент Сербии разочарован предложением по поставке российского газа

    Зеленский поговорил с Трампом и оценил его шансы завершить конфликт на Украине

    В России оценили последствия удара по британским офицерам в Чугуеве

    Губерниев высмеял слова лыжника Клебо о России

    Пашинян включил песню Земфиры о любви и задумался

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости