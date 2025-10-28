Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в Донецкой народной республике (ДНР) бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Минобороны в ежедневной сводке о ходе боевых действий в зоне спецоперации.

В пресс-службе уточнили, что атака была предпринята со стороны населенного пункта Гришино, который граничит с Покровском (Красноармейском). Она была пресечена, также сорваны три попытки противника вырваться из окружения.

Безвозвратные потери противника составили свыше 180 человек, подчеркнули в Минобороны. Также были уничтожены три единицы бронетехники и два пикапа.

Ранее украинские войска попытались вырваться из Купянска, где в окружение попало большое число украинских военнослужащих. ВСУ предприняли четыре попытки вырваться из окружения на правый берег реки Оскол. При этом украинские бойцы намеревались использовать разрушенные переправы. Все четыре попытки прорыва были пресечены, украинцы отступили на исходные позиции, понеся потери.