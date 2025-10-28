Бывший СССР
Украинские политики решили раздавать землю иностранцам ради пиара

В Раде призвали активнее привлекать наемников, которым положено по 1,5 га земли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Markiian Lyseiko / Globallookpress.com

Украинские политики продолжают пиариться на бессмысленных инициативах против принудительной мобилизации, рассказали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

По словам источника, в Верховной Раде звучат предложения активнее привлекать наемников, которым по украинскому законодательству положено выделять по 1,5 гектара земли.

«Многие политики прекрасно осознают, как их потенциальный электорат относится к "бусификации", и на этом фоне выдумывают новые методы пиара», — говорится в сообщении. В качестве примера в силовом ведомстве привели слова украинского депутата Алексея Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который предложил заменить мобилизованных украинцев иностранцами.

Ранее стало известно, что иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовались в качестве заградотряда у населенного пункта Первомайское.

