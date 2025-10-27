Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:36, 27 октября 2025Бывший СССР

Боец рассказал об использовании ВСУ наемников в качестве заградотрядов

Боец Амур: ВСУ использовали наемников как заградотряды у Первомайского
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Markiian Lyseiko / ZUMAPRESS.com / Globallookpress.com

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовались в качестве заградотряда у населенного пункта Первомайское. Об этом рассказал боец 64-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Амур, передает ТАСС.

«Я так понимаю, что наемники, они больше всего стоят на второй линии обороны. Или даже на третьей. Я так понимаю, что они не дают отходить украинцам. (...) Наемники как заградотряд у них», — рассказал боец.

По его словам, в самом населенном пункте оборону удерживали мобилизованные солдаты украинской армии без достаточной подготовки при поддержке операторов БПЛА.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска. Отмечается, что их оперативный успех связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На подлете к Москве за ночь сбили десятки беспилотников. Что известно о последствиях?

    В России сняли на фото редкую комету Lemmon

    Президент Бразилии решил поговорить с Трампом о конфликте на Украине

    Губернатор раскрыл подробности массированной атаки на российский город

    Против ударившего в российском регионе школьника учителя возбудили уголовное дело

    Стало известно о планах Трампа расширить удары против дружественной России стране

    Европу назвали крупнейшим покупателем российского газа

    Состоятельная женщина на Porsche переехала мужчину и обвинила в этом модные туфли

    Россиянам назвали четыре повода насторожиться и обратиться к врачу

    Певица Ханна снялась в бюстгальтере

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости