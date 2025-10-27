Боец Амур: ВСУ использовали наемников как заградотряды у Первомайского

Иностранные наемники Вооруженных сил Украины (ВСУ) использовались в качестве заградотряда у населенного пункта Первомайское. Об этом рассказал боец 64-й гвардейской мотострелковой бригады с позывным Амур, передает ТАСС.

«Я так понимаю, что наемники, они больше всего стоят на второй линии обороны. Или даже на третьей. Я так понимаю, что они не дают отходить украинцам. (...) Наемники как заградотряд у них», — рассказал боец.

По его словам, в самом населенном пункте оборону удерживали мобилизованные солдаты украинской армии без достаточной подготовки при поддержке операторов БПЛА.

Ранее стало известно, что российские войска вошли на восточные окраины Мирнограда, города-спутника Красноармейска. Отмечается, что их оперативный успех связан с взятием под контроль населенного пункта Балаган.