Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
02:01, 28 октября 2025Забота о себе

Уставшим друг от друга супругам предложили неожиданный способ проверить отношения

Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: KieferPix / Shutterstock / Fotodom

Колумнистка Полли Хадсон предложил супругам, уставшим друг от друга, неожиданный способ проверить отношения. Об этом пишет издание The Guardian.

Хадсон рассказала историю комика Риса Джеймс, который сообщил, что его родители уже после его рождения какое-то время жили не вместе. По мнению колумнистки, раздельное проживание иногда действительно помогает проверить отношения.

Она уточнила, что такой подход подразумевает, что пара заранее обговаривает, как долго продлится период раздельного проживания. После него муж и жена принимают решение о том, хотят ли они снова жить вместе или же они планируют расстаться.

Материалы по теме:
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством» Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
«Ужасно связать свое счастье с женой, детьми и богатством»Как духовные поиски Льва Толстого испортили его отношения с семьей
15 сентября 2019
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки» Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
«Он боялся охлаждения любовной лихорадки»Как Лев Толстой страдал от любви и доводил невесту до слез
22 декабря 2019

По словам Хадсон, такой способ в отношениях работает только при соблюдении нескольких условий: супруги уже несколько лет прожили в браке и оба согласны на раздельное проживание. Если по окончании эксперимента они решают снова быть вместе, необходимо провести обсужденный заранее ритуал воссоединения, например, повторить брачные клятвы.

Ранее коуч по отношениям Лаура Коллинз дала совет женщине, обнаружившей через 25 лет брака, что у ее мужа есть ребенок от другой. Коуч посоветовала женщине обратиться к семейному психологу, чтобы понять, почему измена стала частью их жизни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    США призвали Германию временно снять санкции с активов «Роснефти»

    Военблогер рассказал о мошеннических схемах Запада при поставках оружия Украине

    Samsung выпустит самый дорогой смартфон

    Полицейский снял видео под юбкой у девушки в магазине и попался

    Уставшим друг от друга супругам предложили неожиданный способ проверить отношения

    Россиян научили очищать ковер от пятен

    В Госдуме предложили ввести в российских школах шведский стол

    Собак с синим окрасом заметили в Чернобыле

    Шойгу обвинил Запад в стремлении разделить Россию

    Известный актер рассказал о прохождении пути Раскольникова в Петербурге

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости