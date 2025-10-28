В Европе заявили об устроенном Путиным «холодном душе» для Запада

Forsal: Объявление Путина о «Буревестнике» стало холодным душем для Запада

Президент России Владимир Путин своим объявлением о том, что РФ успешно завершила испытания крылатой ракеты с ядерной энергетической установкой «Буревестник», устроил западным странам холодный душ. Такое мнение выразило польское издание Forsal.

«В то время, как Вашингтон угрожает поставкой ракет Tomahawk на Украину, Москва представляет нечто, что способно изменить правила глобальной игры», — говорится в материале о «Буревестнике».

В европейском издании назвали эту ракету летающим атомным реактором, который может преодолевать десятки тысяч километров без дозаправки. Там также указали, что «Буревестник» способен эффективно обходить системы противоракетной обороны.

Для Запада эта ракета стала своего рода холодным душем, заявил автор. «Это технология, против которой в настоящее время отсутствует эффективная защита. (...) Оружие, которое может "ждать", чтобы атаковать, в течение нескольких дней и нанести удар, когда Запад меньше всего этого ожидает», — констатировали в издании.

Ранее американская газета The New York Times заявила, что Путин рассказом о «Буревестнике» послал резкий сигнал Западу. Журналисты также указали, что новая ракета может преодолевать большее расстояние, чем другие российские модели.