В Госдуме предложили ввести в российских школах шведский стол

Депутат ГД Филатова предложила ввести в российских школах шведский стол

Депутат Государственной Думы (ГД) Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой ввести в школьных столовых систему питания «шведский стол». Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Прошу Вас (…) рассмотреть вопрос о нормативном закреплении и методической поддержке внедрения прогрессивных форм организации питания (например, шведский стол в школах), доказавших свою эффективность в снижении объемов пищевых отходов», — говорится в документе.

Филатова подчеркнула, что депутатам Госдумы поступают сообщения от граждан с критикой питания в медицинских и образовательных учреждениях. Она отметила, что продукция зачастую «не отвечает вкусовым потребностям детей».

Ранее глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов сообщил «Ленте.ру», что для внесения в Госдуму готовится инициатива о бесплатном горячем питании для старшеклассников.