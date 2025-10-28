Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:56, 28 октября 2025Мир

В Кремле оценили слова Туска о праве Украины атаковать объекты России в Европе

Песков о заявлении Туска по ударам вглубь РФ: Оправдание терроризма
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Anton Vaganov / Pool / Reuters

Заявления премьер-министр Польши Дональда Туска о праве Киева на удары по всей европейской части России являются оправданием терроризма. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Суд также принял решение отказать Германии в его экстрадиции.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Франция собралась отправить на Украину до двух тысяч солдат. Что на это ответили в Москве?

    В Кремле оценили способность Киева клянчить и тратить деньги всего мира

    Стало известно о притеснении в армии звезды «Вампиров средней полосы»

    В Китае модернизировали истребитель шестого поколения

    Госдума приняла закон о круглогодичном призыве в армию

    Мужчина набросился с вилкой на двух подростков во время полета в Европу

    Второй пациент хирурга клиники Хайдарова скончался после операции

    Разведка сообщила о срочном создании Францией дополнительных мест в госпиталях

    Украинская бронетехника пошла на прорыв к окруженным в ДНР бойцам ВСУ

    Песков предупредил Европу об отношениях с Украиной

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости