В Кремле оценили слова Туска о праве Украины атаковать объекты России в Европе

Песков о заявлении Туска по ударам вглубь РФ: Оправдание терроризма

Заявления премьер-министр Польши Дональда Туска о праве Киева на удары по всей европейской части России являются оправданием терроризма. Такую оценку дал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«На месте европейцев любой здравомыслящий человек испытывал бы опасения, стоит ли быть в таком тесном союзе с государством, оправдывающим терроризм», — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Туск заявлял о праве Украины атаковать российские объекты в Европе. По данным издания Politico, он пришел к выводу, что решение польского суда, блокирующее запрос Германии об экстрадиции одного из подозреваемых в диверсии на газопроводе «Северный поток», означает, что Украина имеет право атаковать связанные с Россией объекты в любой точке Европы.

17 октября польский суд постановил немедленно освободить подозреваемого в подрыве газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2» гражданина Украины Владимира Журавлева. Суд также принял решение отказать Германии в его экстрадиции.