Россия
21:35, 28 октября 2025Россия

В России оценили идею создать союз Венгрии, Словакии и Чехии

Слуцкий: Союз Венгрии, Словакии и Чехии станет противовесом «коалиции желающих»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Леонид Слуцкий

Леонид Слуцкий. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Возможный союз Венгрии, Словакии и Чехии станет противовесом так называемой «коалиции желающих». Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.

«Двойные стандарты евроястребов и искажение ими реальной ситуации — "рифы", которые неизбежно потопят Европу», — сказал он. По его словам, будущее останется за политиками, которые ориентированы на национальные интересы, а не на войну против России «до последнего украинца».

Ранее советник и однофамилец премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Балаж Орбан сообщил, что Будапешт хочет создать в Евросоюзе альянс, который будет скептически настроен к Украине. По его словам, венгерский премьер стремится объединиться с избранным премьер-министром Чехии Андреем Бабишем и премьером Словакии Робертом Фицо.

