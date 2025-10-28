Мир
11:36, 28 октября 2025

В СВР раскрыли планы Франции по размещению войск на Украине

СВР: Франция готовит к развертыванию на Украине до 2 тысяч военных
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Dragos Asaftei / Shutterstock / Fotodom  

Франция готовит к развертыванию на Украине контингент численностью до 2 тысяч военных. Об этом сообщила Служба внешней разведки (СВР) России на официальном сайте.

«Генштаб французских вооруженных сил готовит к развертыванию на Украине в помощь киевскому режиму воинский контингент численностью до двух тысяч солдат и офицеров», — утверждается в публикации.

По данным СВР, костяк формирования составят штурмовики Французского иностранного легиона, преимущественно из стран Латинской Америки. Отмечается, что легионеры уже размещены в Польше недалеко от границ Украины, интенсивно проходят боевое слаживание и получают вооружение.

