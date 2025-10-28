Россия
Власти отреагировали на разделяющие детей в школьной столовой таблички

Ростовский губернатор Слюсарь назвал дискриминацией таблички в школьной столовой
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Таблички с надписями «Малоимущие» и «СВО», установленные на столах в столовой в одной из школ Азова, являются грубейшей дискриминацией. Об этом заявил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя», — написал он.

Губернатор подчеркнул, что каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение, а также добавил, что директору учебного учреждения объявлен выговор. Слюсарь также поручил своему заместителю Андрею Фатееву взять на контроль организацию питания в регионе.

Ранее депутат Государственной Думы Ирина Филатова обратилась к главе Роспотребнадзора Анне Поповой. Она предложила ввести в школьных столовых систему питания по типу шведского стола.

