Врач рассказала о пользе стресса в некоторых случаях

Психотерапевт Крашкина: Положительный стресс помогает улучшить память
Наталья Обрядина1

Фото: gpointstudio / Shutterstock / Fotodom

Хронический стресс опасен для здоровья, однако так называемый эустресс может быть полезен, заявила врач-психотерапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Ирина Крашкина. О пользе такого вида стресса она рассказала в разговоре с «Лентой.ру».

Врач объяснила, что эустресс, также известный как положительный или мотивирующий стресс, помогает улучшить память и повысить концентрацию внимания. Под его воздействием человек становится более энергичным и креативным.

«Этот вид стресса возникает в моменты, когда человек воспринимает стрессор как положительный вызов, а не отрицательную угрозу. Он способствует развитию устойчивости, позволяет легче справляться с трудностями и делает людей более гибкими в решении проблем», — отметила психотерапевт.

Крашкина добавила, что эустресс помогает улучшить социальные связи и укрепить иммунитет, так как он активирует защитные механизмы организма.

В то же время психотерапевт подчеркнула: важно следить за тем, чтобы стресс не стал хроническим. В этом случае он может привести к физическому и психологическому истощению, поэтому важно научиться контролировать его с помощью физических упражнений, медитаций и других практик расслабления.

Ранее певица Сати Казанова заявила, что снимает стресс мычанием в ванне. Она рассказала, что в моменты, когда ее «все бесит, энергии ноль, хочется всех послать», она прибегает к этому ритуалу, который в ее жизни «возник сам по себе».

