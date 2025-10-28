Зеленский назвал необходимые Украине сроки поддержки

Зеленский: Украине нужна поддержка на два-три года

Президент Украины Владимир Зеленский назвал необходимые республике сроки поддержки. По его словам, Киеву нужна помощь еще на два-три года, передает «РБК-Украина».

«Я еще раз подчеркнул этот момент всем европейским лидерам. (...) Они и рассматривают эту программу — на два-три года. Давайте акцептуем, что два-три года мы будем стабильно помогать с финансами Украине», — заявил Зеленский.

По его словам, Украина не собирается «воевать десятилетиями», но хочет получить замороженные российские активы и самостоятельно решить, куда их потратить.

Ранее бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев заявлял, что Киев планирует продолжать боевые действия максимум еще два года. Он также отметил, что нынешние власти не беспокоятся о различных проблемах в социальной сфере, например, о демографической проблеме.