Арестованной уличной певице сделали предложение прямо в автозаке

Гитарист группы Stoptime Александр Орлов сделал предложение руки и сердца уличной певице Наоко (настоящее имя Диана Логинова) прямо в автозаке после ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».
Музыкантов задержали из-за массового скопления людей во время исполнения песни рэпера Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которую суд Петербурга запретил к распространению.
«Он сделал предложение Диане. Молодых людей после ареста судят по административной статье об организации «массового одновременного пребывания» людей на уличном концерте», — говорится в публикации.
Ранее стало известно, что российский суд арестовал певицу Наоко.