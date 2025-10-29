Культура
19:08, 29 октября 2025Культура

Арестованной уличной певице сделали предложение прямо в автозаке

Гитарист Stoptime сделал предложение певице Наоко прямо в автозаке после ареста
Андрей Шеньшаков

Фото: Валентин Егоршин / ТАСС

Гитарист группы Stoptime Александр Орлов сделал предложение руки и сердца уличной певице Наоко (настоящее имя Диана Логинова) прямо в автозаке после ареста. Об этом сообщает Telegram-канал «Кровавая барыня».

Музыкантов задержали из-за массового скопления людей во время исполнения песни рэпера Noize MC (признан Минюстом РФ иностранным агентом), которую суд Петербурга запретил к распространению.

«Он сделал предложение Диане. Молодых людей после ареста судят по административной статье об организации «массового одновременного пребывания» людей на уличном концерте», — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что российский суд арестовал певицу Наоко.

