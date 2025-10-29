Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:27, 29 октября 2025Силовые структуры

Российский суд арестовал исполнявшую песни Монеточки и Noize MC певицу Наоко

Исполнявшую песни Монеточки и Noize MC уличную певицу арестовали на 13 суток
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд арестовал 18-летнюю Диану Логинову, известную как уличная певица Наоко, по делу об организации массового пребывания людей, нарушившего общественный порядок. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда Наоко арестована на 13 суток. Девушка попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом).

Ранее по решению суда Логинова была привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Рио-де-Жанейро в огне». Рейд полиции против могущественной банды в Бразилии закончился бойней с десятками жертв. Как это было?

    Оставшихся без выплат жен бойцов СВО с детьми предложили штрафовать из-за формальности

    В Эстонии не нашли доказательств подводного шпионажа со стороны России

    Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

    Литва решила закрыть границу с Белоруссией

    Путин заявил о готовности остановить боевые действия на двух участках в зоне СВО

    Российский проект по сжижению газа заморозили

    Названы роковые последствия жары

    Описано влияние ИИ на популярность стримингов

    Офис Тихановской выступил против закрытия границы Литвы с Белоруссией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости