Российский суд арестовал исполнявшую песни Монеточки и Noize MC певицу Наоко

Исполнявшую песни Монеточки и Noize MC уличную певицу арестовали на 13 суток

В Санкт-Петербурге суд арестовал 18-летнюю Диану Логинову, известную как уличная певица Наоко, по делу об организации массового пребывания людей, нарушившего общественный порядок. Об этом сообщает ТАСС.

По решению суда Наоко арестована на 13 суток. Девушка попала под пристальное внимание силовиков из-за исполнения на улице в Петербурге песен Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) и Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом).

Ранее по решению суда Логинова была привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.