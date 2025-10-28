Российский суд определился с наказанием для исполнившей песню Монеточки уличной певицы

Исполнившей песню Монеточки певице Наоко назначили штраф за дискредитацию армии

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга определился с наказанием для уличной певицы Дианы Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко, по делу о дискредитации армии. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

По решению суда Логинова привлечена к административной ответственности, ей назначен штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что «полиция нашла статью между строк песни Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) "Ты солдат", которую девушка пела у метро».

16 октября суд арестовал Диану Логинову на 13 суток за исполнение в центре города песен Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки.

Логинова — студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов. Видеозаписи с выступлениями группы «Стоптайм», вокалисткой которой она является, активно распространялись в соцсетях.

Группа исполняла в том числе песню Noize MC «Кооператив "Лебединое озеро"», которую в мае Приморский суд Петербурга объявил запрещенной в стране информацией из-за формирования негативного отношения к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил России.

Музыкантов «Стоптайм» задержали 15 октября по делу об административном правонарушении за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка. Логинова объяснила, что место выступления было выбрано спонтанно.