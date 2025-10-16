Уличную певицу арестовали в Петербурге за исполнение песен иноагентов. Ее выступления возмущали члена СПЧ и «Мужское государство»

Уличную певицу Логинову арестовали в Петербурге за исполнение песни Noize MC

Дзержинский суд Санкт-Петербурга арестовал на 13 суток 18-летнюю певицу Диану Логинову (выступает под псевдонимом Наоко) за исполнение в центре города песен Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом). Ее обвиняют в нарушении общественного порядка.

На Наоки обратили внимание после исполнения запрещенной песни

Логинова — студентка музыкального училища имени Римского-Корсакова по классу фортепиано, лауреат нескольких музыкальных конкурсов. Видеозаписи с выступлениями группы «Стоптайм», вокалисткой которой она является, активно распространялись в соцсетях: музыканты давали концерты в центре Петербурга. Группа исполняла в том числе песню Noize MC «Кооператив "Лебединое озеро"», которую в мае Приморский суд Петербурга объявил запрещенной в стране информацией из-за формирования негативного отношения к представителям органов государственной власти и Вооруженных сил России.

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

Полиция задержала музыкантов 15 октября и составила протокол «об административном правонарушении за организацию массового одновременного пребывания граждан в общественном месте, повлекшего нарушение общественного порядка». Издание «Фонтанка» также сообщало, что Логинову также могут привлечь за дискредитацию армии.

В ходе судебного заседания девушка рассказала, что действительно исполняла песню у вестибюля станции метро, но не организовывала «массовое пребывание граждан». Она также объяснила, что место выступления было выбрано спонтанно.

Член СПЧ Ахмедова считает, что люди «целенаправленно выходят выражать протест»

Член СПЧ и главный редактор Regnum Марина Ахмедова сделала несколько публикаций в своем Telegram-канале о выступлениях Наоки. Комментируя исполнение песни Noize MC, она напомнила, что музыкант родом из Белгорода, но поддерживает Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Если бы они были в Белгороде, куда летят сотни БПЛА, они бы поняли, какие они жалкие. Да они жалкие и сейчас, скача и распевая неумные четверостишия вслед за предателем, у которого просто нет уже ни прошлого, ни будущего, ни настоящего Марина Ахмедова член СПЧ

Ахмедова также обратила внимание, что группа анонсировала свои выступления и «люди целенаправленно выходят выражать протест». По ее словам, когда видео с выступлением музыкантов распространилось в соцсетях, сами подписчики написали заявления в полицию и в прокуратуру.

Фото: Telegram-канал «наоко»

Концерты «Стоптайм» также привлекли внимание блогера и создателя «Мужского государства» (запрещенная в России экстремистская организация) Владислава Позднякова. Он считает, что у молодежи «забрали кумиров», но не дали альтернативы.

Владелец имиджборда «Двач» Нариман Намазов, известный в интернете под псевдонимом Абу, в свою очередь считает, что исполнение подобных песен в центре Петербурга — это не только дискредитация армии, но и «унижение людей, которые гибнут сейчас, это оскорбление памяти и всего, что делается».