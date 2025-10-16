Молодая россиянка попала под арест за исполнение песни Noize MC

В Петербурге спевшей песню Noize MC на улице Логиновой дали 13 суток ареста

В Санкт-Петербурге Дзержинский районный суд отправил под арест на 13 суток 18-летнюю певицу Диану Логинову, которая накануне пела на улице песни. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Объединенной пресс-службе судов города.

Она обвиняется по части 1 статьи 20.2.2. КоАП РФ («Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка»). На судебном заседании она выступила с объяснением. Девушка рассказала, что исполняла песню у вестибюля станции метро, но «массовое одновременное пребывание граждан» не организовывала, как и не создавала затруднение передвижения людей. Она отметила, что никто не заявлял жалоб, и пояснила, что спонтанно выбрала место исполнения песни, потому что ей понравилось это место и его интерьер.

Вечером 11 октября Логинова пела у вестибюля станции «Площадь восстания». По словам правоохранителей, тем самым она «организовала массовое одновременное пребывание граждан, являющееся публичным мероприятием, в количестве не менее 70 человек, не согласовав это культурно-массовое мероприятие с администрацией города». Также, по утверждению полиции, были нарушены движение пешеходов и доступ граждан к объектам транспортной инфраструктуры, а в отдел полиции якобы поступили обращения граждан в связи с данными фактами.

Как отмечает «Фонтанка», в этот день она исполняла песню музыканта Noize MC (признан в РФ иноагентом), которую ранее в России запретили к распространению.

Ранее сообщалось, что Логинова получила протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России.