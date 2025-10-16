В российском городе уличная певица получила протокол о дискредитации ВС РФ

В Санкт-Петербурге уличная певица получила протокол о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным канала, протокол получила 18-летняя Диана Логинова, студентка училища Римского-Корсакова. 16 октября ее доставят в суд.

Она обвиняется в «организации массового пребывания граждан в общественных местах, повлекшего нарушение общественного порядка». Видео стало вирусным в социальных сетях. На опубликованных кадрах девушка вместе с группой молодых людей исполняла песню Noize MC (внесен Минюстом РФ в список иностранных агентов) «Лебединое озеро», распространение которой запретил в мае 2025 года Приморский суд Петербурга.

В августе музыкантов уже задерживали, они отделались объяснительной. Группа уличных артистов регулярно выступала в центре города, не согласовывая концерты с городскими властями.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали 18-летнюю уличную певицу.