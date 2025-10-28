Раскрыта причина повторного задержания исполнявшей песни Монеточки певицы Наоко

В Петербурге суд начал рассмотрение дела исполнявшей песни Монеточки певицы

В Ленинском районном суде Санкт-Петербурга началось рассмотрение уголовного дела в отношении уличной певицы Дианы Логиновой, выступающей под псевдонимом Наоко. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «Фонтанка».

По данным издания, суд рассмотрит дело о публичной дискредитации армии России. «Полиция нашла статью между строк песни Монеточки (настоящее имя — Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) "Ты солдат", которую девушка пела у метро», - говорится в сообщении.

16 октября суд арестовал Диану Логинову на 13 суток за исполнение в центре города песен Noize MC (настоящее имя — Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки.

27 октября суд вернул полиции протокол по делу Наоко для «устранения препятствий его рассмотрения судом». В документе не было полностью описано правонарушение.