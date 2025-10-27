Силовые структуры
Суд отказался принимать протокол по делу уличной певицы Наоко

Фото: Константин Леньков / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге суд вернул полиции протокол в отношении 18-летней певицы Наоко (настоящее имя — Диана Логинова) по административной статье о дискредитации Вооруженных сил России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Протокол вернули составителям для «устранения препятствий его рассмотрения судом».

Как стало известно изданию «Коммерсантъ», в протоколе не было полностью описано событие правонарушения.

16 октября суд арестовал Логинову на 13 суток за исполнение в центре города песен Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом). После этого в поддержку девушки выступил другой уличный музыкант, он исполнил песни тех же музыкантов в Екатеринбурге и также оказался арестован.

