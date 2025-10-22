Поддержка уличной певицы Наоко обернулась для молодого россиянина судом

В Екатеринбурге пройдет суд над музыкантом Михайловым за поддержку Наоко

В Екатеринбурге уличный музыкант Евгений Михайлов (Женька Радость) выступил в поддержку арестованной в Санкт-Петербурге 18-летней певицы Дианы Логиновой (выступает под псевдонимом Наоко) и сам оказался за решеткой. Об этом пишет «Ъ-Урал».

В отношении Михайлова составили протокол о мелком хулиганстве. Его дело рассмотрит Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга 22 октября. Музыканту грозит штраф или арест на 15 суток.

21 октября музыкант исполнял песни Noize MC (настоящее имя Иван Алексеев, признан Минюстом иноагентом) и Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана Минюстом иноагентом) в центре города. Видео выступлений он добавлял в свои соцсети.

Наоко ждет два суда по административным делам о дискредитации действий Вооруженных сил России. Она спела песню Noize MC на Сенной площади Петербурга вечером 26 сентября и около дома по улице Восстания вечером 11 октября.