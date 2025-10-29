Артемий Лебедев рассказал об увиденном им в Северной Корее эпичном зрелище

Блогер Лебедев назвал эпичным зрелищем автомобили на дровах в Северной Корее

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев, побывавший в Северной Корее, поделился одним воспоминанием из поездки, которое он назвал эпичным. Об этом он порассуждал в выпуске обзора новостей, доступном в соцсети «ВКонтакте».

По словам дизайнера, в КНДР его впечатлили автомобили, работающие на дровах. «Когда я был в Северной Корее лет 15 назад, я собственными глазами видел грузовики на газогенераторе. Едет грузовик и пыхтит, как паровоз. Это выглядит очень эпично», — рассказал блогер об увиденном им зрелище.

Лебедев добавил, что к этой технологии прибегали, так как в стране не было нефти, из которой можно было бы делать бензин. «Тогда страна была в тяжелом положении. Сейчас, конечно, у Северной Кореи нефти сколько хочешь, потому что мы (Россия — прим. «Ленты.ру») им продаем», — заключил дизайнер.

