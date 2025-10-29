Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:02, 29 октября 2025Россия

Балицкий извинился перед жителями Курской области

Глава Запорожской области Балицкий извинился перед курянами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Глава Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед курянами за свои слова о том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он объяснил, что имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении на строительстве фортификационных сооружений, но не подразумевал население. Чиновник подчеркнул, что самого строгого наказания заслуживают те, кто коррупционными схемами пытается подорвать безопасность России.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию», — заявил Балицкий.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области. Он подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы, и призвал извиниться перед жителями региона.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Боец ВСУ рассказал о зашедших в Константиновку российских военных

    Эмили Ратаковски показала фото в прозрачной футболке

    В России сделали прогноз по ключевой ставке в следующем году

    Главный тренер клуба КХЛ прокомментировал признание Морозова в употреблении наркотиков

    В Рио-де-Жанейро увеличилось число жертв в результате стычек полиции и наркоторговцев

    Спасатели добрались до застрявших на камчатском вулкане туристов

    В России назвали уроком для урегулирования на Украине сделку Трампа по Газе

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадала девочка и погибла женщина

    Вэнс допустил стычки между Израилем и ХАМАС

    Продюсер рассказала о последних месяцах Романа Попова

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости