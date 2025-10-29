Глава Запорожской области Балицкий извинился перед курянами

Глава Запорожской области Евгений Балицкий извинился перед курянами за свои слова о том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Он объяснил, что имел в виду бывшее руководство области, которое обвиняют в хищении на строительстве фортификационных сооружений, но не подразумевал население. Чиновник подчеркнул, что самого строгого наказания заслуживают те, кто коррупционными схемами пытается подорвать безопасность России.

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Надеюсь, что жители Курской области поймут мою позицию», — заявил Балицкий.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывания главы Запорожской области. Он подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы, и призвал извиниться перед жителями региона.