Хинштейн раскритиковал губернатора Запорожской области Балицкого

Глава Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале раскритиковал высказывания губернатора Запорожской области Евгения Балицкого.

Он обвинил жителей Курской области в том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ), уточнил чиновник.

Хинштейн подчеркнул, что подобные высказывания официального лица недопустимы даже в мирное время, а в нынешней ситуации лишь направлены на раскачку общества и работают на руку противнику.

«Считаю такие заявления абсолютно неприемлемыми. Они оскорбляют всех курян, которых Евгений Балицкий, никогда не бывавший в Курской области, ошибочно именует курчанами», — написал губернатор.

Он призвал главу Запорожской области публично признать вину и принести извинения перед жителями региона.

Ранее Балицкого на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в прокуратуру из-за того, что чиновник неправомочно освободил от обязанностей члена региональной избирательной комиссии Галину Катющенко.