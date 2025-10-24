Главу региона России на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий

Глава ЦИК Памфилова обратится в прокуратуру из-за главы Запорожья Балицкого

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в прокуратуру из-за действий главы Запорожья Евгения Балицкого. Об этом сообщается в Telegram-канале органа.

В публикации ЦИГ говорится, что Балицкий неправомочно издал указ об освобождении от обязанностей члена региональной избирательной комиссии Галины Катющенко. В посте цитируется заявление Памфиловой, которая называет указ губернатора Запорожской области действиями исподтишка и авантюрой.

Таким образом, Балицкого на федеральном уровне обвинили в превышении полномочий и самоуправстве. «В связи со сложившейся ситуацией ЦИК России направляет в Генпрокуратуру России соответствующее обращение с просьбой опротестовать акт очередного самоуправства господина Балицкого», — говорится в записи Комиссии.

Отдельно Памфилова напомнила, что Балицкого пришлось «буквально силой» заставлять выплатить зарплату сотрудникам местной избирательной комиссии, кроме того, он, по словам главы ЦИК, пытался выселить областную избирательную комиссию на улицу.