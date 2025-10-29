Бывший полицейский шантажировал россиянина скриншотами с телефона

В Ингушетии осудили экс-полицейского за шантаж молодого человека

В Ингушетии осудили экс-полицейского за шантаж парня. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным канала, в марте сотрудник центра «Э» с подставного аккаунта начал переписку с 22-летним молодым человеком. Через некоторое время он стал ему угрожать тем, что разместит в свободном доступе его скрины интимного содержания. Чтобы этого не случилось, он потребовал от пострадавшего 100 тысяч рублей.

Парень не стал платить, а обратился в полицию. Суд приговорил бывшего сотрудника к 1,5 года условно.

