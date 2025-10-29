Россия
15:04, 29 октября 2025

Депутат пригрозил россиянину после жалобы на бездомных собак «обнулением» на фронте

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Депутат Верховного совета Хакасии Александр Пащенко пригрозил жителю Саяногорска «обнулением» на фронте после жалобы на бездействие властей по вопросу бродячих собак. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

По данным издания, жители российского города в чате затронули проблему с агрессивными животными на улицах.

Граждане отмечали, что бродячих псов не отлавливают, поскольку нет подрядчиков. Пащенко обвинил в сложившейся ситуации зоозащитников, которые мешают отлавливать собак.

Один из горожан ответил Пащенко, что «ответственность за невыполнение федерального закона лежит на местной власти, в том числе и депутатах-пустышках». На это чиновник порекомендовал говорить так «со своими родственниками».

«Ты, родной, решил, раз я депутат, значит, на задних лапках буду прыгать и терпеть быдлячее отношение к себе? Ты одно забыл или не знал, я депутатом пришел не с высших партийных школ, а прямиком с фронта, где за такие слова, что ты лепишь, обнуляют», — написал Пащенко.

В беседе с «Осторожно, новости» депутат подчеркнул, что не считает подобный тон агрессивным.

Ранее стало известно, что на назвавшего сибиряков «одичавшими хохлами» заместителя главы Красноярского края Сергея Пономаренко пожаловались председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину.

