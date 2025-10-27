Россия
На назвавшего сибиряков «одичавшими хохлами» российского чиновника пожаловались Бастрыкину

Бастрыкину пожаловались на замглавы Красноярского края за оскорбление сибиряков
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На назвавшего сибиряков «одичавшими хохлами» замглавы Красноярского края Сергея Пономаренко пожаловались председателю Следственного комитета (СК) России Александру Бастрыкину. Обращение на его имя опубликовал депутат Красноярского горсовета Вячеслав Дюков во «ВКонтакте».

В письме главе СК депутат попросил завести на Пономаренко уголовное дело по статье о разжигании ненависти. Он написал, что считает использованные чиновником слова оскорбительными.

Вице-губернатор высказал свое мнение о жителях Сибири в октябре.

Ранее жительницу Улан-Удэ оштрафовали за слово «хохол», употребленное ею в домовом чате. Суд счел это слово оскорбительным – россиянку признали виновной в разжигании ненависти на национальной почве.

