Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:09, 8 августа 2025Россия

Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

RT: Оштрафованная за слово «хохол» жительница Улан-Удэ оспорит решение суда
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Жительница Улан-Удэ, оштрафованная на 10 тысяч рублей за то, что назвала в домовом чате соседа «хохлом», собирается оспорить решение суда. Об этом она заявила в беседе с RT.

Россиянка заявила, что не понимает, чем могла обидеть мужчину. По ее словам, конфликт в мессенджере произошел еще в 2024 году. Причины ссоры она называть не стала. «Пока воздержусь от комментариев, мы подали дальше на кассацию. Будем оспаривать решение», — сказала собеседница телеканала.

В свою очередь, истец, которого женщина назвала «хохлом», заявил, что считает себя русским, подчеркнув, что его сын участвует в специальной военной операции. Как рассказал мужчина, после обращения в суд соседка неоднократно пыталась замять конфликт, однако в то же время начинала вспоминать старые обиды, из-за чего разговор не разрешил спор. В результате в попытке оспорить штраф россиянка дошла до Верховного суда.

О том, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали за комментарии в общедомовом чате, стало известно 7 августа. Как установил суд, ответчица отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «о», оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол». В результате ее признали виновной в разжигании ненависти на национальной почве.

Ранее суд наказал жительницу Хабаровска за комментарий под видео с ребенком, сидящим в автомате с игрушками. В своем сообщении она призвала «истреблять цыган», за что была оштрафована на 10 тысяч рублей.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта причина массового смертельного отравления чачей на российском курорте. «Паленый» алкоголь доставлялся по всей стране

    Пашинян процитировал Библию перед встречей с Трампом и Алиевым

    Россиянка похитила сотни тысяч рублей на строительстве туристического объекта

    В ЕС заявили о необходимости встречи с Путиным

    Стало известно о смерти пилота вертолета прямо во время рейса в российском регионе

    Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

    Раскрыты подробности о накрытой ячейке международной террористической организации

    Выявлен скрытый триггер болезни Альцгеймера

    В России упало производство водки и коньяка

    В Таджикистане рассказали об уголовных делах за участие в СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости