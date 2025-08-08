Наказанная за слово «хохол» россиянка прокомментировала решение суда

RT: Оштрафованная за слово «хохол» жительница Улан-Удэ оспорит решение суда

Жительница Улан-Удэ, оштрафованная на 10 тысяч рублей за то, что назвала в домовом чате соседа «хохлом», собирается оспорить решение суда. Об этом она заявила в беседе с RT.

Россиянка заявила, что не понимает, чем могла обидеть мужчину. По ее словам, конфликт в мессенджере произошел еще в 2024 году. Причины ссоры она называть не стала. «Пока воздержусь от комментариев, мы подали дальше на кассацию. Будем оспаривать решение», — сказала собеседница телеканала.

В свою очередь, истец, которого женщина назвала «хохлом», заявил, что считает себя русским, подчеркнув, что его сын участвует в специальной военной операции. Как рассказал мужчина, после обращения в суд соседка неоднократно пыталась замять конфликт, однако в то же время начинала вспоминать старые обиды, из-за чего разговор не разрешил спор. В результате в попытке оспорить штраф россиянка дошла до Верховного суда.

О том, что жительницу Улан-Удэ оштрафовали за комментарии в общедомовом чате, стало известно 7 августа. Как установил суд, ответчица отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «о», оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол». В результате ее признали виновной в разжигании ненависти на национальной почве.

Ранее суд наказал жительницу Хабаровска за комментарий под видео с ребенком, сидящим в автомате с игрушками. В своем сообщении она призвала «истреблять цыган», за что была оштрафована на 10 тысяч рублей.