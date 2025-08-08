Россиянку оштрафовали за комментарии в общедомовом чате

Суд оштрафовал жительницу Бурятии за комментарий со словом «хохол» в чате дома

Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал местную жительницу на 10 тысяч рублей за комментарии в общедомовом чате. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалам дела, женщина отправила мужчине с фамилией, оканчивающейся на «о» оскорбительные сообщения, содержащие слово «хохол». Суд признал россиянку виновной в разжигании ненависти на национальной почве.

Ранее жительницу Хабаровска оштрафовали за комментарий с призывом «истреблять цыган». Соответствующее сообщение она оставила под видео с ребенком, сидящем в автомате с игрушками. Женщину признали виновной в нарушении статьи 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») и оштрафовали на десять тысяч рублей.