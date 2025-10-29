Экс-мэр Одессы ответил на обвинения в затоплении города

Экс-мэр Одессы Труханов рассказал о ситуации с затоплением города

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что обвинения в затоплении города стали для него неожиданностью, поскольку у кабмина и государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) не было замечаний после его отчета. Его комментарий передает «Страна.ua».

По его словам, предъявленные ему подозрения в халатности являются «фантазиями». Он добавил, что готов ответить на любые вопросы о том, что делал с 2014 года. Труханов также рассказал, что при нем были реализованы несколько проектов по водоотводу, но это не решило всех проблем.

«В Одессе катастрофическая ситуация с водоотведением. Это общенациональный проект, который более 13 лет не могут завершить. Государство выделило 500 миллионов гривен на глубоководный выпуск — он до сих пор не работает», — заключил бывший чиновник.

Ранее Национальная полиция Украины назвала причины преследования Труханова. В ведомстве сообщили, что подозрения связаны со служебной халатностью при наводнении в Одессе в конце сентября, когда пострадали девять человек.