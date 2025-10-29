Суд отказал спорившему с Люсей Чеботиной иллюзионисту

Суд отказал в апелляции победителю шоу «Битва иллюзионистов» Александру Наумову, спорившему с певицей Люсей Чеботиной. Об этом стало известно «Страстям».

В августе столичный арбитражный суд отказался удовлетворить иск Наумова, который требовал взыскать с исполнительницы 1,5 миллиона рублей за выполненные услуги. Чеботина, в свою очередь, выступила с ответным требованием вернуть аванс за некачественные услуги, однако суд не принял встречный иск.

В феврале Наумов вновь обратился в суд и потребовал 1,7 миллиона рублей от Чеботиной. В сентябре Наумов подал апелляцию, однако 28 октября ему вновь отказали. Девятый арбитражный суд оставил предыдущее решение в силе.