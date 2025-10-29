Кредитный рейтинг российской молодежи резко снизился

ОКБ: Средний кредитный рейтинг молодежи в России упал за год с 643 до 618 баллов

Самый низкий кредитный рейтинг в сентябре наблюдался в России у заемщиков до 25 лет — средний кредитный рейтинг молодежи упал за год с 643 до 618 баллов. Об этом со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ) сообщает ТАСС.

При этом в целом средний рейтинг заемщиков снизился в РФ не столь резко, сократившись только на 1 пункт, до 707. У женщин он составляет 725 баллов, а у мужчин — 690.

Женщины в возрасте старше 55 лет также стали заемщиками с самым высоким кредитным рейтингом, достигшим 749 баллов и выше. В то же время мужчины моложе 25 лет оказались в этом плане самыми ненадежными — их показатель упал за год с 622 (для 20-25 летних) до 600 баллов.

Рейтинг ОКБ оценивает надежность заемщиков по шкале от 1 до 999 баллов. Высокий балл означает, что клиент вовремя погашает долги, благодаря чему увеличивает шансы на одобрение банком более выгодных для него условий. Показатель рассчитывается на основании кредитной истории человека, с учетом таких факторов как просрочки, количество кредитов и платежная дисциплина.

Ранее стало известно, что в сентябре россияне 57,4 тысячи раз оформили в МФЦ отказ от ранее введенного самозапрета на кредиты. Еще чуть более 100 тысяч таких отказов было принято на «Госуслугах». Самих самозапретов установили за месяц около миллиона.