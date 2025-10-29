Ценности
18:50, 29 октября 2025Ценности

Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде Бритни Спирс 2000 года

Светская львица Пэрис Хилтон снялась в латексном наряде Бритни Спирс 2000 года
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон снялась в откровенном наряде Бритни Спирс 25-летней давности. Соответствующий пост опубликован на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

44-летняя Хилтон в рамках подготовки к Хеллоуину примерила красный латексный комбинезон, который подчеркивал ее фигуру. Также она надела черные лакированные ботинки на платформе и распустила гладко уложенные волосы. «Начинаю неделю Хеллоуина с чествования моей королевы Бритни Спирс», — указала в подписи знаменитость.

При этом известно, что в данном образе Спирс снялась в клипе на свою песню «Oops!… I Did It Again», который вышел в 2000 году.

Ранее в октябре Пэрис Хилтон в оголяющем грудь платье посетила вечеринку в рамках Недели моды в Париже.

    Все новости