20:56, 10 октября 2025

Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

Светская львица Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на публике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @parishilton

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 26,8 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость посетила вечеринку в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для выхода в свет облегающее леопардовое макси-платье с глубоким и широким декольте, которое оголяло часть груди.

Также артистка распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с черными линзами и прозрачным колье.

В апреле Пэрис Хилтон в прозрачном платье появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США.

.
