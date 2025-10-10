Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

Светская львица Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на публике

Американская светская львица, актриса, певица и дизайнер Пэрис Хилтон в откровенном наряде появилась на публике. Соответствующий пост она разместила в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 26,8 миллиона подписчиков.

44-летняя знаменитость посетила вечеринку в рамках Недели моды в Париже. Она выбрала для выхода в свет облегающее леопардовое макси-платье с глубоким и широким декольте, которое оголяло часть груди.

Также артистка распустила гладко уложенные волосы и дополнила образ солнцезащитными очками с черными линзами и прозрачным колье.

В апреле Пэрис Хилтон в прозрачном платье появилась на фестивале Coachella в Калифорнии, США.