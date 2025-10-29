Россия
12:37, 29 октября 2025Россия

Подоляка отреагировал на слова Балицкого о «курчанах»

Подоляка о словах Балицкого: Нельзя вносить раскол в российское общество
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Военный блогер Юрий Подоляка дал оценку словам главы Запорожской области Евгения Балицкого о жителях Курской области. Развернутый комментарий на эту тему он опубликовал в Telegram.

Перед этим Балицкий возложил вину за вторжение ВСУ в Курскую область в 2024 году на жителей региона.

Подоляка назвал происходящее и в Запорожской области, и события 2024 года в Курской области общей трагедией россиян. В этой связи особенно важно сохранять единство, отметил он. Вместе с тем высказывания, подобные заявлению Балицкого, способны внести раскол, продолжил блогер. Он заявил о недопустимости подобных проявлений, в особенности — от людей, наделенных властными полномочиями.

Тем временем Евгений Балицкий извинился перед курянами, которых он назвал «курчанами», за свои слова. Он объяснил, что имел в виду бывших руководителей региона, некоторых из которых обвиняют в хищениях на строительстве оборонительных сооружений.

Экс-глава Курской области Роман Старовойт летом 2025 года покончил с собой. На тот момент он занимал должность министра транспорта Российской Федерации.

